Sconti solo per chi vota ai referendum | propaganda rossa con i soldi pubblici al cinema Troisi di Roma FdI | Sconcertante

Un'iniziativa discutibile al Cinema Troisi di Roma ha sollevato polemiche: sconti esclusivi per chi partecipa ai referendum, mentre chi sceglie di non votare dovrà pagare il prezzo pieno. Un gesto che mette in discussione i principi di neutralità e trasparenza, alimentando un dibattito acceso sulla politica dei nostri spazi culturali. È davvero questa la strada giusta per coinvolgere i cittadini?

Il cinema Troisi di Roma, gestito dalla fondazione del Piccolo America, ha deciso di introdurre una discutibile trovata di marketing per convincere le persone a votare il referendum dell’8 e 9 giugno. Chi esibirà la tessera elettorale timbrata riceverà uno sconto sul biglietto, mentre chi non lo farà per una decisione personale, o perché ha preferito astenersi dal voto, pagherà il prezzo intero per la visione del film. Due anni fa, i gestori del cinema trasteverino, tutti appartenenti all’area della sinistra, avevano ricevuto 250mila euro dal sindaco Roberto Gualtieri. Sono gli stessi che nel 2012 avevano occupato abusivamente il cinema America, poi sgomberato nel 2014. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sconti solo per chi vota ai referendum: propaganda rossa con i soldi pubblici al cinema Troisi di Roma FdI: Sconcertante

