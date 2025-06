Scomparsi i tweet di Elon Musk con le accuse contro di Trump sullo scandalo Epstein I miliardi già persi e le minacce | che cos’è successo

È ora di sganciare la bomba più esplosiva nel mondo dei social: Elon Musk, con un colpo di scena inaspettato, ha accusato Donald Trump di essere coinvolto negli Epstein files, alimentando sospetti e polemiche. Ma appena il vento sembrava cambiare, i tweet scomparvero nel nulla, lasciando dietro di sé solo domande senza risposta. Cosa è successo realmente? Un intrigo che potrebbe cambiare le carte in tavola, ma ancora tutto da scoprire.

Una bomba lanciata sui social da Elon Musk e subito dopo il tentativo, pare, di disinnescarla. Su X il miliardario aveva accusato tirato in ballo Donald Trump, il cui nome sarebbe stato all’interno dei cosiddetti Epstein files. Motivo per cui, scriveva Musk, quei documenti sono rimasti segreti. L’accusa sugli Epstein files e il dietrofront. Una dichiarazione forte, ma cancellata a distanza di pochi giorni. «È ora di sganciare la bomba più grande: Trump è nei file di Epstein. Questa è la vera ragione per cui non sono stati pubblicati», aveva scritto Musk giovedì in un post su X, alludendo alla presunta presenza del nome del presidente Usa tra i materiali sequestrati dagli inquirenti nell’ambito delle indagini sul finanziere Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019 mentre era accusato di traffico sessuale di minori. 🔗 Leggi su Open.online

