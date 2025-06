Scholes corre in difesa di un obiettivo di mercato della Juve | Lo terrei soprattutto se prendessero questi due attaccanti Il riferimento verte su altri due giocatori in orbita bianconera

Paul Scholes si schiera ancora a favore di Rasmus Hojlund, sottolineando il suo potenziale e la sua crescita. Tuttavia, l’ex centrocampista del Manchester United suggerisce che il ds della Juve dovrebbe puntare anche su altri due attaccanti di grande valore, rafforzando così l’asse offensivo dei bianconeri. Un’idea ambiziosa, che potrebbe davvero fare la differenza nel prossimo mercato. Ma chi sono questi due giocatori in orbita Juve?

Scholes intende dare ancora del tempo a quell'attaccante: l'obiettivo di mercato della Juve dovrebbe essere affiancato ad altri due giocatori che piacciono a Madama. Paul Scholes dĂ ancora del tempo a Rasmus Hojlund. L'ex centrocampista del Manchester United "toglie" dal mercato l'attaccante danese, accostato ormai da tempo al calciomercato Juve. L'opinione a riguardo è stata espressa nel corso del suo programma " The Overlap ". Ecco le sue parole. PAROLE – « Io lo terrei. So che non è stato un granchĂ©, ma è un ragazzo di 22 anni a  cui è stato chiesto di giocare come unica punta per il Manchester United per due stagioni.

