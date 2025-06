Schlein In piazza Italia che non tace Gaza è dei palestinesi

E’ una piazza che respira solidarietà, coraggio e determinazione, unita nel chiedere giustizia e pace. In un momento in cui il silenzio sembra prevalere, la voce di chi si alza per Gaza diventa un richiamo potente alla coscienza collettiva. Elly Schlein ha sottolineato come questa partecipazione straordinaria sia un faro di speranza e di impegno civile, dimostrando che l’Italia non può e non deve tacere di fronte alle ingiustizie.

ROMA (ITALPRESS) – “E’ un’Italia che non tace come sta facendo il governo Meloni. Un’Italia che, invece, scende in piazza e alza la voce per la pace, per i due popoli, per fermare il massacro di palestinesi e per dire basta ai crimini che il governo di estrema destra di Netanyahu. E’ una partecipazione straordinaria”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Piazza San Giovanni per la manifestazione a sostegno di Gaza. “E’ una piazza che chiede un cessate il fuoco immediato, di liberare tutti gli ostaggi israeliani ancora nelle mani dei terroristi di Hamas, di sbloccare gli aiuti umanitari che il governo di Netanyahu ha tenuto bloccati per mesi usando la fame come arma di guerra”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

