Schlein guida il corteo per Gaza a Roma | Un’Italia diversa che non resta in silenzio a differenza della Meloni

Sabato 7 giugno, Roma si è tinta di speranza e solidarietà con una manifestazione senza precedenti per Gaza. In prima fila, Elly Schlein ha guidato il corteo, simbolo di un’Italia diversa, pronta a non restare in silenzio di fronte alle violenze. La partecipazione popolare ha dimostrato che c’è un fronte di cittadini deciso a chiedere pace e giustizia. Schlein: “Basta al massacro dei...”

Sabato 7 giugno, Roma è stata teatro di una grande manifestazione per chiedere la fine delle violenze a Gaza. In prima fila al corteo, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che ha sottolineato l'ampia partecipazione dei cittadini e la volontà di una parte del Paese di prendere posizione contro l'operato del governo israeliano. Schlein: "Basta al massacro dei palestinesi". Nel suo intervento durante la mobilitazione, Schlein ha denunciato con forza il massacro della popolazione palestinese, chiedendo il cessate il fuoco immediato.

In questa notizia si parla di: Roma Schlein Guida Corteo

