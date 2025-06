Schianto tra auto e camion donna estratta dalle lamiere E' grave | sul posto atterra l' eliambulanza

Un terribile incidente si è verificato ieri a Ostrense, quando un'auto e un camion si sono scontrati violentemente in via Belvedere. La scena, drammatica, ha richiesto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco per estrarre la donna dalle lamiere e dell'eliambulanza che l'ha trasportata in gravi condizioni. La dinamica dell'incidente resta sotto indagine, ma nel frattempo la comunità si stringe intorno alle vittime e alle loro famiglie.

OSTRA - Incidente stradale ieri pomeriggio, poco prima delle 14:00, in via Belvedere Ostrense. Nello schianto coinvolti un’autovettura ed un autocarro adibito al trasporto di ghiaia. I pompieri di Senigallia sono riusciti ad estrarre la conducente dell’auto, utilizzando delle cesoie idrauliche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Schianto tra auto e camion, donna estratta dalle lamiere. E' grave: sul posto atterra l'eliambulanza

