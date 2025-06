Schianto sulla Statale 36 | ferita una bambina

Un grave incidente ha scosso la statale 36 a Lierna, lasciando una bambina di soli 5 anni ferita e in condizioni da chiarire. Nella giornata di sabato 7 giugno, poco prima delle 15, un impatto tra due veicoli ha messo a dura prova il cuore della comunitĂ . Le prime ricostruzioni e le reazioni delle autoritĂ sono ancora in corso, mentre si cerca di capire come si evolverĂ la situazione.

Nel pomeriggio di sabato 7 giugno, poco prima delle 15, si è verificato uno schianto stradale sulla Strada Statale 36 nel tratto di Lierna, in direzione nord. L'episodio ha coinvolto due persone, entrambe di sesso femminile, di 31 e 5 anni. La dinamica dell'incidente Secondo le prime. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Schianto sulla Statale 36: ferita una bambina

In questa notizia si parla di: Schianto Statale Ferita Bambina

