Schianto sulla Statale 36 | ferita una bambina

Un grave incidente sulla Statale 36 a Lierna ha sconvolto il pomeriggio di sabato 7 giugno, coinvolgendo due donne di 31 e 5 anni e lasciando una bambina ferita. Le prime ricostruzioni indicano una dinamica ancora da chiarire, mentre le autorità intervengono prontamente sul luogo per assistere le vittime e ricostruire l'accaduto. La sicurezza stradale torna a essere al centro dell'attenzione in un momento di grande preoccupazione.

Nel pomeriggio di sabato 7 giugno, poco prima delle 15, si è verificato uno schianto stradale sulla Strada Statale 36 nel tratto di Lierna, in direzione nord. L'episodio ha coinvolto due persone, entrambe di sesso femminile, di 31 e 5 anni. La dinamica dell'incidente Secondo le prime.

