Schianto in moto a Palazzolo | grave diciottenne di Castelli Calepio

Un tragico incidente a Palazzolo sull’Oglio ha coinvolto un giovane di appena 18 anni di Castelli Calepio, vittima di uno schianto in moto che ha suscitato grande preoccupazione. Il ragazzo, originario di Tagliuno, si trova ora ricoverato in condizioni critiche ai Civili di Brescia. La comunità si stringe attorno alla famiglia, sperando in un rapido miglioramento e nel rispetto delle indagini in corso.

L’INCIDENTE. Un giovanissimo motociclista di Tagliuno, frazione di Castelli Calepio, è stato coinvolto venerdì pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Palazzolo sull’Oglio e si trova ora ricoverato in gravi condizioni ai Civili di Brescia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Schianto in moto a Palazzolo: grave diciottenne di Castelli Calepio

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Palazzolo Castelli Calepio Schianto

Un giovanissimo motociclista di Tagliuno, frazione di Castelli Calepio, è stato coinvolto venerdì pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Palazzolo sull’Oglio e si trova ora ricoverato in gravi condizioni ai Civili di Brescia. Partecipa alla discussione

Schianto in moto a Palazzolo: grave diciottenne di Castelli Calepio - L’INCIDENTE. Un giovanissimo motociclista di Tagliuno, frazione di Castelli Calepio, è stato coinvolto venerdì pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Palazzolo sull’Oglio e si trova ora ... Scrive ecodibergamo.it

Il dolore di Castelli Calepio per Fausto: martedì 10 dicembre i funerali - pensionato di 76 anni originario di Palazzolo e che abitava a Cividino, frazione di Castelli Calepio. L’anziano era rimasto coinvolto nello schianto di sabato 7 dicembre nel pomeriggio a Palosco ... Riporta ecodibergamo.it

Incidente a Palosco, un morto di Castelli Calepio nello schianto fra un'auto e un furgone - L'uomo, 76 anni, di Castelli Calepio, ha perso la vita per uno schianto frontale fra la sua auto, una Citroen C8 monovolume, e un furgone Volkswagen avvenuto alle 16.45 all'altezza della Comarmi ... Scrive bergamo.corriere.it

Palazzolo sull'Oglio: Il Coro Alpino in tournée a Roma