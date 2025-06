Schiamazzi e violenze Sigilli al bar

Un episodio di violenza e disturbo ha portato alla chiusura temporanea di un bar ad Agnadello, Cremona. Il questore, in risposta ai ripetuti schiamazzi e alle molestie, ha deciso di sigillare il locale per sette giorni, garantendo così ordine e sicurezza. Questa misura dimostra come le autorità siano ferme nel tutelare la tranquillità dei cittadini, pronti a intervenire quando la pace pubblica è minacciata. La sicurezza resta una priorità imprescindibile per il benessere di tutta la comunità .

AGNADELLO (Cremona) Chiuso per sette giorni. È la decisione del questore, ratificata mercoledì dai carabinieri di Rivolta d’Adda nei confronti di un bar di Agnadello che negli ultimi mesi era frequentato anche da persone poco raccomandabili e pregiudicati e dove spesso le forze dell’ordine erano state chiamate dai vicini a causa di schiamazzi notturni e molestie. Il locale aveva creato notevoli problemi con preoccupazione e disagio per i residenti che avevano seri problemi di sicurezza e per riposare, visto quel che succedeva fino a tarda notte. Ma probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso in un caso, nel febbraio scorso, è stata la denuncia di una ragazza che aveva richiesto l’intervento dei carabinieri perché aveva subito, in maniera prolungata, prima molestie e poi addirittura delle lesioni da parte di un uomo che aveva bevuto troppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schiamazzi e violenze. Sigilli al bar

In questa notizia si parla di: Schiamazzi Violenze Sigilli Agnadello

Schiamazzi e violenze. Sigilli al bar - AGNADELLO (Cremona) Chiuso per sette giorni. È la decisione del questore, ratificata mercoledì dai carabinieri di Rivolta d’Adda nei confronti ... Segnala ilgiorno.it