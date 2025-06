scelta dell arma prima alla piastra festa in periferia

Una decisione storica e significativa: la Festa dell’Arma si svolge per la prima volta nella periferia di Sondrio, a Piastra. Un gesto simbolico e concreto di vicinanza alle comunità locali, che nasce dall'impegno di istituzioni, forze militari e associazioni di volontariato. Un evento che rafforza i legami e celebra il valore della solidarietà diffusa. Scopri come questa scelta speciale sta unendo e rafforzando il quartiere.

Una scelta "fortemente voluta per esprimere vicinanza, simbolica e al contempo concreta, alla periferia della città". Non era mai accaduto che la Festa dell’Arma venisse organizzata nel quartiere della Piastra a Sondrio fino a giovedì pomeriggio, con la cerimonia nei giardini di via Maffei. Insieme ai rappresentanti delle istituzioni civili e militari, anche quelli delle associazioni di assistenza e volontariato del terzo settore, che, operano nel non facile quartiere ed indirettamente, va loro riconosciuto, anche alla sicurezza pubblica, quella sicurezza della quale con 3.791 reati perseguiti nell’arco dei 12 mesi, pari al 93% delle denunce presentate nell’intera provincia, è custode l’Arma con la capillarità delle proprie Stazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it