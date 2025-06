Scavi di Mizzana luce sulla storia Tracce dell’antica chiesa templare

Gli scavi di Mizzana stanno svelando i segreti di un’antica chiesa templare, illuminando pagine sconosciute della nostra storia. Un omaggio a Luca Taddia e Paolo Sturla Avogadri, pionieri di questa scoperta, senza i quali nulla sarebbe stato possibile. Grazie al loro impegno e alla collaborazione del Rotary Club Ferrara Centro, oggi possiamo condividere i primi entusiasmanti risultati di questa avventura archeologica. Un passo avanti nel nostro patrimonio culturale che non smetterà di stupire.

In ricordo di Luca Taddia e Paolo Sturla Avogadri. Perché senza di loro, oggi, non saremmo qui a parlare dei primi risultati degli scavi archeologici che si sono svolti nella chiesa ferrarese di santa Maria Annunziata di Betlemme, meglio nota come chiesa di Mizzana. È un’esclusiva che può dare il Carlino, dopo aver assistito alla cena di presentazione che si è tenuta giovedì, ospitata dal Rotary Club Ferrara Centro, sezione che ha finanziato una parte degli scavi, iniziati (un po’ in sordina) nel 2023. Alla presentazione hanno partecipato diversi relatori coinvolti: Chiara Guarnieri, archeologa della Soprintendenza, Maurizio Molinari, archeologo e direttore degli scavi di Mizzana, e Paolo Zamboni, medico, professore, ma in questo caso soprattutto storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

