Scatta il blitz della Finanza alla piattaforma petrolifera

Un blitz improvviso scuote le acque di Porto Sant’Elpidio: la Guardia di Finanza fa irruzione sulla piattaforma petrolifera, ma ciò che segue è una fuga mozzafiato in mare aperto. Tra controlli e inseguimenti, si svelano misteri e possibili illeciti nascosti tra le onde. Un episodio che mette in allerta le autorità e accende i riflettori su attività sospette in zona. La vicenda si complica, lasciando trapelare interrogativi ancora senza risposta.

Apparentemente stavano pescando, forse abusivamente, al largo della costa di Porto Sant'Elpidio, nei pressi della piattaforma petrolifera, quando sono stati notati dagli uomini del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona. I militari delle Fiamme Gialle hanno intimato l'alt all'imbarcazione per salire a bordo ed effettuare un controllo, ma i tre marinai, invece di fermarsi, hanno dato vita ad una rocambolesca fuga in mare e poi via terra. Con l'ausilio della polizia le forze dell'ordine sono riuscite a fermarne due mentre il terzo è riuscito a scappare. La fuga è scattata intorno a mezzogiorno, quando i tre, per sfuggire alla Guardia di Finanza, si sono diretti verso sud avvicinandosi alla costa e, all'altezza di Lido Tre Archi, la loro imbarcazione è rimasta incagliata.

