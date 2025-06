Scarliga merluss che quest l’è minga el to uss

scarliga merluss che quest l è minga el to uss. Magni? Altra mattina al "canton di ball", sorprendendo tutti, il Carletto è arrivato con un piedone ingessato, tutto bianco e arrancando faticosamente sulle stampelle. "Ma se te succedù?", si è alzata in coro la preoccupata domanda degli amici. Intanto al "canton", l’angolo della piazza dove gli anziani si riuniscono per "contarla su", si erano avvicinate anche altre persone che conoscevano Carletto e volevano sapere. Lui, Carletto,

