Un incidente incredibile scuote ancora il patrimonio culturale cinese: un turista, in modo maldestro, ha scavalcato le barriere di protezione e caduto su due statue di terracotta millenarie, distruggendole in un attimo. Un gesto che ha suscitato scalpore e sdegno, evidenziando quanto la fretta e l'ignoranza possano mettere a rischio tesori inestimabili. In seguito, le autoritĂ hanno avviato indagini e rafforzato le misure di sicurezza per proteggere queste preziose testimonianze del passato.

Un maldestro turista trentenne ha distrutto due statue di terracotta di un imperatore cinese all’interno del Museo di X’ian, causando un danno economico e culturale enorme. Il turista cinese ha scavalcato le barriere di protezione con un salto e poi è caduto in una fossa di 5 metri, distruggendo le due statue millennarie. La versione dei fatti è stata confermata anche dai funzionari della pubblica sicurezza in un comunicato stampa. In seguito, il 30enne è stato sottoposto a un controllo da parte delle autoritĂ , da cui è emerso che il giovane «soffre di disturbi mentali» e che i danni causati alle sculture sono di «varia misura». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Scandalo in Cina: turista cade su due statue di terracotta millenarie e le manda in pezzi (video)

