Scambio e 75 milioni | così Leao saluta il Milan

Il mercato estivo del Milan si presenta ricco di sorprese e cambiamenti radicali. Tra le voci più chiacchierate, la possibilità di un addio di Rafael Leao, con un'ipotetica cessione da 75 milioni di euro. La rivoluzione societaria e tecnica promette di plasmare un futuro tutto da riscrivere per i rossoneri, dove ogni decisione potrebbe segnare il destino del club. Ma quali saranno le prossime mosse?

Diversi big potrebbero lasciare il Milan nel mercato estivo: tra gli indiziati figura anche l'attaccante portoghese Il Milan è pronto a cambiare pelle dopo la rivoluzione tra dirigenza e panchina. I rossoneri si sono affidati a Tare come nuovo Direttore sportivo, mentre in panchina la scelta è ricaduta sul ritorno di Massimiliano Allegri. Rafael Leao (LaPresse) – Calciomercato.it L'ex allenatore della Juventus è chiamato a risollevare le sorti del 'Diavolo' dopo una stagione disastrosa e culminata con la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna. Milan fuori dalla Champions e niente Europa nella prossima stagione, che costringerà il club di Via Aldo Rossi a sacrificare diversi big sul mercato.