Scambio di case per viaggiare | Vi raccontiamo perché è entusiasmante

Scambiare casa per viaggiare apre le porte a esperienze autentiche, incontri sorprendenti e un modo sostenibile di scoprire il mondo. Ravenna si prepara a vivere il primo HomeExchange Day, un’occasione unica per immergersi in questa modalità innovativa e generosa di viaggio, dove la fiducia e l’accoglienza sono al centro di ogni avventura. Scopri come questa pratica può trasformare il modo di viaggiare...

Ravenna, 7 giugno 2025 – Il viaggio come scoperta di luoghi e persone, all’insegna della fiducia reciproca, dell’accoglienza e della generosità. HomeExchange, il sistema di scambio di case a livello globale, si sta diffondendo anche sul territorio ravennate e da domani, in occasione del primo HomeExchange Day, fino a venerdì 13, chi ha aderito apre la sua casa a chi volesse informazioni su come funziona questo modo di viaggiare sostenibile e umano. Gli host, quelli cioè che ospitano e che a loro volta vengono ospitati in tutto il mondo, a Ravenna città sono una trentina. Il numero arriva a 40 circa se si considera il territorio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scambio di case per viaggiare: “Vi raccontiamo perché è entusiasmante”

