SBC Assegnazioni Provvisorie e Utilizzazioni 2025 26 | domande online a luglio si può scegliere una sola provincia

Se sei un docente in attesa di assegnazioni provvisorie o utilizzazioni per l'anno scolastico 2025/26, è fondamentale conoscere le ultime novità. A luglio, le domande online permetteranno di scegliere una sola provincia, semplificando le procedure e assicurando maggior trasparenza. Nel frattempo, il Ministero ha convocato i sindacati per definire il nuovo contratto triennale 25/28, con l’obiettivo di firmarlo entro giugno. Resta aggiornato per non perdere nessuna opportunità!

Libero Tassella SBC - Il Ministero ha convocato i sindacati Il 4 giugno per il nuovo contratto triennale 2528, gli incontri proseguiranno nella prossima settimana e a seguire in incontri successivi, per poi arrivare alla firma del nuovo CCNI presumibilmente entro il 2324 giugno. L'articolo SBC. Assegnazioni Provvisorie e Utilizzazioni 202526: domande online a luglio, si può scegliere una sola provincia . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Assegnazioni provvisorie 2025/26: tempistica, criteri, scadenze e novità ministeriali [Chiarimenti] - Le assegnazioni provvisorie 2025/26 sono regolate da scadenze annuali stabilite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

SBC: Assegnazioni Provvisorie e Utilizzazioni 205/26 domande nella prima decade di Luglio - Scopri le principali Utilizzazioni 205/26 e come presentare domanda per trasferimenti e assegnazioni provvisorie.

Assegnazioni provvisorie docenti, rinnovo contratto entro fine giugno e domande entro la metà di luglio – Rivedi la Diretta - Sono in tanti a chiedere su quali posti si potranno avere le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 2025/2026. È utile sapere, a tal proposito, che si calcolano almeno 100mila posti in deroga sul sostegno.

Assegnazioni provvisorie 25/26: docenti trasferiti o con passaggio possono presentare domanda. Neoassunti solo con deroga - Assegnazioni provvisorie: docente con passaggio di ruolo può presentare domanda senza necessità di rientrare nelle deroghe, diversamente dai neoassunti a.s. 23/24 e 24/25 (in caso di istanza interprovinciale).

