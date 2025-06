Sassuolo Carnevali non convinto dalla Serie A | Lotta salvezza fra 7 o 8 squadre bisognerebbe alzare il livello

Il Sassuolo e il suo direttore generale Giovanni Carnevali lanciano un appello accorato: la Serie A, con una lotta salvezza che coinvolge ormai 7 o 8 squadre, ha bisogno di un deciso innalzamento del livello. Le recenti dichiarazioni risuonano come una chiamata alle armi per un campionato più competitivo e avvincente. È giunto il momento di riflettere su come elevare la qualità del massimo torneo italiano.

Sassuolo, Carnevali non convinto dalla Serie A. Le dichiarazioni del direttore generale rimbombano dopo la sconfitta dell’Italia Il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde in occasione del sorteggio dei calenadari di Serie A della stagione 2025-2026, avvenuta a Parma. Dichiarazioni che però rimbombano soprattutto a seguito della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sassuolo, Carnevali non convinto dalla Serie A: «Lotta salvezza fra 7 o 8 squadre, bisognerebbe alzare il livello»

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Sassuolo Carnevali Convinto Serie

Sassuolo in Serie A: Carnevali punta su Grosso e Palmieri per il futuro - Il Sassuolo torna in Serie A con una visione chiara e pragmatica. Giovanni Carnevali, AD del club, punta su Grosso e Palmieri per costruire un futuro solido, senza eccessi.

Serie A 2024: Sassuolo pronto alla sfida con Napoli, Carnevali e Grosso fiduciosi - "Ci aspetta una Serie A difficile e diversa rispetto a quella lasciata un anno fa. Ci saranno sette, otto squadre che lotteranno per non retrocedere e tre che inevitabilmente retrocederanno". Al termi ... Lo riporta sport.quotidiano.net

SASSUOLO - Carnevali: "Campionato duro e difficile, ma ci faremo trovare pronti" - Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo partire con Grosso perché è stato un po' l'artefice dell'anno scorso, è un grande allenator ... napolimagazine.com scrive

SASSUOLO - Carnevali: "Sfida affascinante e difficile la prima contro i Campioni d'Italia" - Al termine della cerimonia di presentazione dei calendari, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo Giovanni Carnevali ha commentato così il percorso dei neroverdi in vista della pr ... napolimagazine.com scrive

Sostenibilità nel calcio: il modello Sassuolo | Due Chiacchiere con CARNEVALI | Serie A TIM 2023/24