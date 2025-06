Sardegna | in carcere per aver ucciso la moglie ora è accusato di violenza sessuale su una 15enne

La triste vicenda di Igor Sollai, già in carcere per aver ucciso la moglie, si arricchisce di nuove accuse che scuotono la Sardegna. La denuncia di una 15enne, vittima di violenza sessuale, getta un’ombra ancora più oscura su un uomo già segnato da terribili colpe. Un caso che mette in luce le fragilità del sistema e l’urgenza di prevenzione e giustizia. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Secondo il racconto della 15enne Igor Sollai sarebbe riuscito a portarla nella camera da letto con la scusa di parlare dei suoi problemi e proprio li l'avrebbe molestata.. Ancora guai giudiziari per Igor Sollai, il 44enne di San Sperate, rinchiuso nel carcere di Uta dopo che ha confessato di aver ucciso la moglie. Francesca Deidda, uccisa a martellate dall'uomo il 10 maggio del 2024 all'interno della sua abitazione. Le nuove indagini – coordinate dal pubblico ministero Marco Cocco – sono state chiuse nelle scorse ore e l'ipotesi di reato è " violenza sessuale su una minore ", si legge nelle carte della Procura.

In questa notizia si parla di: 15enne Sardegna Carcere Aver

