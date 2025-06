Sarafine tra gli ospiti del Vergari Day 2025 | a Mesoraca arriva la vincitrice di X Factor

Il Vergari Day 2025 si prepara ad accogliere un ospite davvero speciale: Sarafine, la talentuosa vincitrice di X Factor, approda a Mesoraca per conquistare il pubblico con il suo stile unico e coinvolgente. Cantautrice calabrese che mescola Dubstep, Techno, Trap e Pop, Sarafine porta con sé un’esperienza internazionale che promette di lasciare il segno. Non perdete questa occasione: l’evento si svolgerà venerdì 14 giugno alle 22:30 presso la Villetta Comunale, un appuntamento da non mancare!

Il Comune di Mesoraca (Crotone), in collaborazione con la Riserva Naturale Regionale del Vergari, annuncia la presenza di SARAFINE tra gli ospiti del Vergari Day 2025, in programma venerdì 14 giugno alle ore 22:30 presso la Villetta Comunale. Cantautrice e produttrice calabrese, Sara Sorrenti – in arte SARAFINE – ha conquistato il pubblico italiano con uno stile che fonde Dubstep, Techno, Trap e Pop. Dopo esperienze all'estero, tra Belgio e Lussemburgo, ha portato in Italia un sound elettronico europeo che l'ha accompagnata fino alla vittoria di X Factor 2023, con il brano "Malati di Gioia", divenuto un vero e proprio inno generazionale.

