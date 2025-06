Sarà Napoli Inter anche nel calciomercato I partenopei in vantaggio nella sfida su Bonny del Parma | ecco perché

Il calcio mercato si fa sempre più acceso e il Napoli sembra avere un vantaggio sull’Inter nella corsa a Bonny del Parma. Con una strategia decisa e contatti già avviati, i partenopei puntano a rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Ma cosa rende il club azzurro così avanti? Scopriamo insieme i dettagli che potrebbero cambiare gli equilibri di mercato.

Sarà Napoli Inter anche nel calciomercato. Un dettagli favorisce i partenopei sui nerazzurri nella sfida per Bonny Il Napoli accelera sul mercato per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il club partenopeo ha avviato i primi contatti concreti per due profili ben precisi: Ange-Yoan Bonny . 🔗 Leggi su Calcionews24.com