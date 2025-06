Saprai portare valore e innovazione Giannetta dopo la nomina ad assessora di Campisi

Con questa nomina, Giannetta si prepara a portare valore e innovazione in un contesto in continua evoluzione, consolidando il suo ruolo di protagonista nel rilancio della comunità. La sua esperienza e visione strategica promettono di fare la differenza, guidando con entusiasmo e competenza iniziative che mirano a valorizzare il patrimonio culturale, migliorare i servizi e sostenere lo sviluppo sostenibile di Caulonia. Un passo importante per un futuro più brillante e concreto.

Dopo la sua adesione al progetto Ogni Giorgni Caulonia, Maria Campisi è stata nominata dal sindaco Francesco Cagliuso, assessora con delega ai beni culturali, politiche del lavoro, decoro urbano e progettazione e finanziamenti, bandi e progettazione sociale, Pnrr -Fse e Fondi Pac del comune di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "Saprai portare valore e innovazione", Giannetta dopo la nomina ad assessora di Campisi

