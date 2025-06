Sapiens – Un solo pianeta | le anticipazioni sulla puntata di oggi 7 giugno

Stasera, su Rai 3 alle 21.20, torna "Sapiens – Un solo pianeta" con Mario Tozzi, un viaggio affascinante tra scienza e ambiente. Tra rivelazioni sui rischi vulcanici e strategie di sostenibilità, il programma ci invita a riflettere: siamo davvero pronti a fronteggiare le sfide della natura? Non perdere questa puntata ricca di spunti e approfondimenti che ci aiuteranno a capire come proteggere il nostro meraviglioso pianeta.

Stasera, sabato 7 giugno 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l'appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Chi dice che se il Vesuvio eruttasse all'improvviso Napoli non farebbe la fine di Pompei? Quante probabilità ci sono che il Vesuvio e i Campi Flegrei si risveglino? Si è pronti ad affrontare la prossima eruzione e a prevenire gli effetti catastrofici? Perché, nonostante le eruzioni del Vesuvio si siano più volte ripetute nella storia, i Sapiens hanno continuato a costruire in questo territorio? E sono consapevoli di vivere in una delle zone a maggior rischio vulcanico del Mediterraneo? Sono solo alcuni degli interrogativi sui quali si concentrerà il programma con Mario Tozzi prodotto da Rai Cultura.