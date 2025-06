Santa Marinella al porto turistico torna la festa del Riccio e del Mare

Santa Marinella al Porto Turistico si accende di colori e emozioni con la rinata Festa del Riccio e del Mare, un evento imperdibile dedicato alla tutela delle nostre acque. Dopo il successo del primo fine settimana di maggio, oggi torna per coinvolgere grandi e piccini in incontri, attività e novità che celebrano la bellezza del mare e l’importanza di preservarlo. Al centro della programmazione, ancora...

Santa Marinella, 7 giugno 2025 – Dopo il primo fine settimana di maggio, la “Festa del Riccio e del Mare per la Loro Tutela” è tornata oggi al porto turistico di Santa Marinella con una nuova giornata di incontri, novitĂ e attivitĂ aperte a tutti. L’iniziativa ha proseguito il suo percorso di sensibilizzazione sui temi della tutela dell’ambiente marino e della gestione responsabile delle risorse naturali. Al centro della programmazione, ancora una volta, il Riccio di mare, specie simbolo delle nostre coste, sempre piĂą esposta a fenomeni di prelievo non sostenibile, che qui viene raccontata, valorizzata ma mai consumata a tavola. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Santa Marinella Riccio Mare

Santa Marinella, tutte le informazioni per il referendum dell’8 e 9 giugno - Il voto è un diritto fondamentale e a Santa Marinella siamo pronti a garantirlo in ogni modo. In vista dei referendum del 8 e 9 giugno 2025, l’ufficio elettorale del Comune adotterà orari di apertura straordinari per assicurare a tutti i cittadini residenti di poter esercitare il loro diritto di voto senza preoccupazioni.

Santa Marinella, arriva la Festa del riccio e del mare - Dopo il successo ottenuto nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 maggio, sabato 7 e domenica 8 giugno, a Santa Marinella è di scena il secondo appuntamento della “Festa del Riccio e del Mare, per l ... Si legge su trcgiornale.it

festa del riccio e del mare a Santa Marinella, seconda edizione tra eventi e iniziative per la tutela ambientale - Santa Marinella ospita il secondo weekend della festa del riccio di mare con eventi al porto turistico, laboratori didattici, incontri culturali alla Biblioteca Capotosti e attività formative nelle sc ... Lo riporta gaeta.it

Festa del riccio Santa Marinella, secondo e ultimo appuntamento, Fratarcangeli: «Occasione per sensibilizzare le persone» - Festa del riccio Santa Marinella, secondo e ultimo appuntamento, Fratarcangeli: «Occasione per sensibilizzare le persone» ... Scrive civonline.it

Santa Marinella. bloccati due sub con 10mila ricci di mare appena raccolti