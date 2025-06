Santa Maria Corteorlandini Nel cantiere tutto tace e la biblioteca ancora non riapre

Nel cuore di Santa Maria Corteorlandini, il silenzio regna sovrano: il cantiere giace immobile, una biblioteca chiusa da mesi e un camioncino solitario testimoni di attese infrante. Lavori ancora sospesi, reti a protezione e nessun operatore all’orizzonte. Un’immagine di attesa che pesa sul patrimonio culturale cittadino. Il progetto di sicurezza, fondamentale per riaprire la Biblioteca Statale, sembra essere intrappolato in un limbo di burocrazia e ritardi, lasciando la comunità in attesa di risposte concrete.

Un camioncino desolatamente solo. Qualche rete. E nessun operaio. Ecco come si presenta il cantiere allestito ormai nel febbraio scorso nel complesso di Santa Maria Corteorlandini che dovrebbe servire a mettere in sicurezza un tirante di una volta della chiesa e di conseguenza garantire la riapertura della Biblioteca Statale. L’istituzione culturale cittadina è chiusa ormai dal gennaio scorso, quando, su sollecitazione della Soprintendenza intervennero persino i pompieri. Via tutti, stanza chiuse, archivi inaccessibili, personale dirottato altrove. A distanza di ormai quasi sei mesi da quei giorni, il quadro è tuttora in attesa di una definizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

