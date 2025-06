Santa Lucia di Piave approvati i lavori di rinnovamento della pista di atletica

una struttura moderna e sicura ai giovani e agli appassionati di atletica. Un investimento che non solo valorizza lo sport locale, ma rafforza il senso di comunità e il benessere di tutti. Con questo progetto, Santa Lucia di Piave si prepara a correre verso un futuro più attivo e dinamico, dimostrando come l’impegno e la collaborazione possano trasformare le idee in realtà concrete.

L’atteso restyling della pista di atletica di Santa Lucia di Piave si farà. Dopo anni di attesa l'amministrazione Fantinel è riuscita a ottenere un importante contributo regionale di oltre 283mila euro che permetterà di avviare quanto prima l’iter tecnico-burocratico dei lavori così da consegnare. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Santa Lucia di Piave, approvati i lavori di rinnovamento della pista di atletica

In questa notizia si parla di: Santa Lucia Piave Lavori

Santa Lucia del Mela ospita la grande pesistica olimpica, atleti da tutta la Sicilia in gara il 17 e 18 maggio - Santa Lucia del Mela si prepara a diventare il fulcro della pesistica olimpica siciliana il 17 e 18 maggio, accogliendo atleti da tutta l'isola per il 3° Turno Open dei Campionati Italiani di Specialità.

Rinasce la pista di atletica di Santa Lucia: al via i lavori - SANTA LUCIA DI PIAVE (TREVISO) – Dopo decenni di attese e progetti rimandati, finalmente arriva la svolta per la pista di atletica di Via Roma: l’impianto sarà completamente rinnovato grazie a un cont ... Si legge su nordest24.it

Cavalcavia di viale Piave, via ai lavori: dureranno 11 mesi. Come cambia la viabilità - Al via i lavori di adeguamento statico per il cavalcavia di viale Piave a Verona: gli interventi dureranno 11 ... in corrispondenza del sottopasso in direzione Tombetta e della rotonda che porta a ... veronaoggi.it scrive

Santa Lucia di Piave, Palazzo Ancilotto ospita dieci giorni di cultura, musica e dialogo - SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) – Dal 23 maggio al 2 giugno ... tre età (Unitre), aperta ogni giorno dalle 16 alle 19 fino al 2 giugno. La mostra espone i lavori creativi realizzati nei corsi di ricamo, ... Segnala nordest24.it

SANTA LUCIA DI PIAVE (TV), PROSEGUE IL LAVORO DEI VIGILI DEL FUOCO PER L’ANZIANO DISPERSO