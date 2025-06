Santa Croce sull’Arno | incendio in azienda di concimi

Un incendio di vaste proporzioni ha sconvolto Santa Croce sull'Arno oggi, 7 giugno 2025, intorno alle 12.20, quando due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute in via Nuova Francesca. L'incendio, scoppiato in un'azienda specializzata nella produzione di concimi organici, ha richiesto pronti interventi di emergenza per contenere i danni e garantire la sicurezza della comunità. La causa dell’incendio e i dettagli dell’intervento sono ancora in fase di accertamento.

Due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute oggi, 7 giugno 2025, intorno alle 12.20 in via Nuova Francesca a Santa Croce sull'Arno per incendio di materiale vario presso un'azienda che produce concime organico

In questa notizia si parla di: Santa Croce Arno Incendio

Incendio via Arginale, Santa Croce sull'Arno