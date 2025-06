Sanremo aggressione omofoba al vicepresidente Arcigay | “Non è una bravata è odio”

Un episodio inquietante scuote Sanremo: la violenta aggressione ai danni di una coppia gay, brutalmente ferita da tre uomini ubriachi. Marco Antei, presidente di Arcigay Imperia, denuncia con fermezza l’episodio come un chiaro esempio di odio omofobo e invita le istituzioni a non restare in silenzio. È tempo di agire concretamente per proteggere i diritti e la sicurezza di tutti. Continua a leggere.

A Sanremo una coppia gay è stata aggredita da tre uomini ubriachi. Marco Antei, presidente di Arcigay Imperia, denuncia l’episodio come omofobo e chiede una legge nazionale contro l’odio e un impegno concreto da parte delle istituzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo: aggressione omofobica in città. Marco Antei (M.I.A. Arcigay Imperia) "Non è una “bravata”. È un’aggressione motivata dall’odio, dall'invidia e dall'ignoranza" https://imperiapost.it/751204/sanremo-aggressione-omofobica-in-citta-marco-antei-m-i-a-arc Partecipa alla discussione

AGGRESSIONE ARCIGAY, DONGIOVANNI SDEGNO PER ODIO SOCIALE