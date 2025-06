Sanità x tutti Morfino M5s | Il 15 giugno uniti contro i mali del sistema

15 giugno sarà la giornata decisiva per rivendicare un sistema sanitario più giusto e accessibile. Morfino del M5S invita tutti a unirsi in questa mobilitazione, perché solo insieme possiamo combattere i mali che affliggono la nostra sanità e garantire un futuro migliore per cittadini e pazienti. La salute di tutti merita attenzione e azione immediata: è ora di cambiare, per una Sicilia dove la cura non sia un privilegio ma un diritto di tutti.

