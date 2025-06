Sanità | operatori dell' Asl Toscana nord ovest protagonisti al congresso Card Toscana

Gli operatori dell’ASL Toscana Nord Ovest sono stati protagonisti al Congresso Card Toscana 2025 a Siena, dimostrando il loro impegno e la passione per l’innovazione sanitaria. Tra relatori e partecipanti, spiccano figure di rilievo come il direttore sanitario Giacomo Corsini, pronti a condividere idee e progetti che plasmeranno il futuro della medicina territoriale. Un evento di grande impatto, che conferma come il cuore della sanità toscana batta forte e innovativo.

Molte operatrici e operatori dell'Azienda USL Toscana nord ovest hanno partecipato nei giorni scorsi al congresso Card Toscana 2025 che si è tenuto a Siena. Tra i partecipanti ai lavori c'erano infatti il direttore sanitario aziendale Giacomo Corsini, i rappresentanti delle Cure primarie di vari.

