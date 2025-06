Sanità malata e liste d’attesa Rivedi la diretta con Peter Gomez e Nino Cartabellotta

La sanità italiana è sotto pressione: lunghe liste d’attesa, carenze di risorse e criticità che richiedono un confronto diretto. Non perdere la diretta con Peter Gomez e Nino Cartabellotta, due autorità per analizzare le radici dei problemi e le possibili soluzioni. Rivedi ora l’intervento e scopri come possiamo sperare in un sistema sanitario più efficiente e giusto.

Concentrarsi sul “sintomo” (tempi di attesa), piuttosto che risolvere “le cause della malattia” (indebolimento della #sanità pubblica) è un approccio che guarda al dito e non alla luna La mia chiacchierata con @petergomezblog https://youtube.com/watch?v=XG Partecipa alla discussione

