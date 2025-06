Sanità della Media Valle del Tevere | primi risultati concreti dopo la visita istituzionale

Dopo la visita istituzionale dello scorso 13 maggio, i primi segnali di miglioramento nella sanità della Media Valle del Tevere sono già visibili. Un'occasione di confronto e collaborazione tra istituzioni ha dato impulso a iniziative concrete per potenziare servizi e strutture. La strada intrapresa promette di portare benefici tangibili ai cittadini, rafforzando il nostro sistema sanitario locale e consolidando un impegno condiviso verso un’assistenza sempre più efficiente e vicina alle esigenze della comunità.

Sono già visibili i primi risultati concreti della visita istituzionale svoltasi lo scorso 13 maggio presso le strutture sanitarie della Media Valle del Tevere. All'incontro avevano partecipato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, il direttore regionale Salute e Welfare, Daniela Donetti, la direzione aziendale della Usl Umbria 1 con il direttore generale Emanuele Ciotti e il direttore sanitario Ottavio Alessandro Nicastro, insieme ai responsabili di Presidio, del Distretto e ai sindaci del territorio. Durante la visita erano state evidenziate diverse criticità, anche su segnalazione dei Comitati per la difesa della sanità territoriale e dell'ospedale della Media Valle del Tevere.

