San Giuliano Terme referendum dell' 8 e 9 giugno | apertura straordinaria dell' Ufficio elettorale

In vista dei prossimi importanti referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno, il Comune di San Giuliano Terme garantisce un servizio ancora più accessibile: l’Ufficio elettorale sarà aperto in modo straordinario. Questa iniziativa mira a facilitare i cittadini nel loro diritto di voto, offrendo incontri di assistenza anche prima delle giornate di votazione, il sabato 7 giugno fino alle ore 18 e durante le giornate di voto. Un’occasione da non perdere per partecipare attivamente alla vita democratica della comunità.

In vista dei referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, l'Ufficio elettorale del Comune di San Giuliano Terme resterà aperto in via straordinaria. L'apertura straordinaria per le votazioni andrà avanti nella giornata di sabato 7 giugno fino alle ore 18 e anche nei giorni in cui si va a votare.

