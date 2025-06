San Donato tra problemi legati alla droga e abbandono | la denuncia di Domenico Pettinari

San Donato, quartiere tra le sfide della droga e dell’abbandono, si fa sentire con forza. La denuncia di Domenico Pettinari, accompagnato da Massimiliano Di Pillo e Caterina Artese, evidenzia un quadro complesso che necessita di interventi urgenti. Sabato 7 giugno, cittadini e consiglieri si sono riuniti in piazza Monsignor Italo Febo per ascoltare le voci del quartiere e cercare soluzioni condivise per restituire dignità e sicurezza a questa comunità.

Quartiere di San Donato, tra droga, incuria e abbandono. La denuncia arriva dai consiglieri comunali Domenico Pettinari, Massimiliano Di Pillo e Caterina Artese, intervenuti sul posto, sabato 7 giugno, insieme con alcuni cittadini. Appuntamento in piazza Monsignor Italo Febo, in via Enzo Tortora.

Pettinari torna a denunciare il degrado delle periferie di Pescara