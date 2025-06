San Biagio in Festa | Un calcio all’esclusione con Frolla Football team

San Biagio si prepara a vivere un pomeriggio speciale di festa e solidarietà, dove il calcio diventa strumento di inclusione e socialità. Al campo sportivo, durante la tradizionale sagra paesana, alle 18 prende vita "Un calcio all’esclusione", una serie di partite giovanili con squadre miste, promossa dall’ASD San Biagio e dal Frolla Football Team. Un evento che dimostra come lo sport possa unire, abbattere barriere e diffondere valori di uguaglianza.

Una festa che possa dare il senso dell'inclusione, della socialità, dell'uguaglianza. E' quella che verrà organizzata oggi pomeriggio al campo sportivo di San Biagio. A latere della sagra paesana, San Biagio in Festa, al vicino Comunale si tiene alle 18 " Un calcio all'esclusione ", partite di calcio giovanile con squadre miste allestire dall' Asd San Biagio (storico sodalizio locale) e il Frolla Football team (messo in piedi dalla nota cooperativa osimana diventata famosa per i suoi prodotti dolciari preparati da persone diversamente abili). L'ingresso in tribuna sarà a offerta libera con ricavato devoluto interamente a Frolla.

