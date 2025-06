Sampdoria prove di formazione anti Salernitana Borini o tutino chi ci sarà?

La Sampdoria si prepara con intensità alla sfida decisiva contro la Salernitana, in programma il 19 giugno. Il tecnico sta valutando attentamente la formazione, con Borini e Tutino pronti a contendersi un posto tra i titolari. La doppia prova di formazione è già iniziata, alimentando speranze e tensioni in vista di uno spareggio salvezza che potrebbe cambiare il destino dei blucerchiati. Chi scenderà in campo? Il prossimo match svelerà le scelte finali!

La Sampdoria è entrata nel vivo della preparazione dello spareggio salvezza contro la Salernitana, in programma per il 19 giugno. Una doppia. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Sampdoria Salernitana Prove Formazione

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

Sampdoria, prove di formazione anti Salernitana. Borini o tutino, chi ci sarà? - La Sampdoria è entrata nel vivo della preparazione dello spareggio salvezza contro la Salernitana, in programma per il 19 giugno. Una doppia sfida da dentro o fuori,. Riporta calciomercato.com

Playout Sampdoria, le prove di Alberico Evani: difesa a tre e un ballottaggio in vista della Salernitana - Alberico Evani continua la preparazione del playout con la Salernitana: provata la difesa a 3, qualche ballottaggio per la Sampdoria Con l'ufficialità delle ... Come scrive clubdoria46.it

Sampdoria-Salernitana, probabili formazioni: sfida tra deluse - Sa-Sa, Sampdoria e Salernitana: le loro prove tecniche di trasmissione sono durate una stagione intera, tra tentativi ed errori, esoneri e ripartenze, sospiri e contestazioni. Condividono il ... Come scrive ilmattino.it

Sampdoria-Salernitana, Léris: «Dato il massimo, grazie tifosi»