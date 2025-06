Sampdoria la furia della tifoserie dopo il servizio delle Iene | Basta ladri dirigenti

La Sampdoria si trova al centro di un vortice di polemiche e reazioni appassionate da parte dei tifosi, scossi dal servizio delle Iene che ha svelato ingiustizie all’interno del settore giovanile. La risposta non si è fatta attendere: una furiosa ondata di protesta contro i dirigenti accusati di corruzione e mala gestione. È il momento di fare luce e di condividere un nuovo capitolo di questa difficile storia blucerchiata.

Sampdoria, dopo il servizio delle Iene sui dirigenti del settore giovanile che accettavano mazzette per promuovere certi giocatori, ecco la risposta dei tifosi La Sampdoria continua a navigare in acque turbolente, alle prese con problemi che coinvolgono sia il campo sia la gestione societaria. Negli ultimi giorni è tornato il caos in casa blucerchiata a .

