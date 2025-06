Samb | pausa di riflessione dopo l' accordo con Tourè si valutano nuove opzioni

Dopo aver concluso l’accordo con l’attaccante Nouhan Tourè, la Samb si prende una pausa di riflessione, pronta a valutare le prossime mosse. La settimana che sta per arrivare sarà ricca di appuntamenti cruciali, mentre il diesse Stefano De Angelis sta attentamente esplorando nuove opzioni per rinforzare la difesa, puntando su un calciatore di esperienza e affidabilità. L’obiettivo è ripartire con slancio e determinazione.

Dopo la definizione dell’accordo con l’attaccante guineano Nouhan Tourè la Samb si prende una pausa di riflessione in attesa di una prossima settimana ricca di appuntamenti, ma allo stesso tempo si sta guardando intorno per riempire le caselle lasciate vuote dagli addii di Gennari e Guadalupi. Per quanto riguarda il difensore centrale, il diesse Stefano De Angelis sta valutando diverse opzioni. L’identikit è semplice. Un calciatore di esperienza che ha alle spalle diversi campionati di C. Gli ex rossoblù Mirko Miceli e Davide Di Pasquale non disdegnerebbero tornare in riva all’Adriatico. Il primo è sotto contratto con il Monopoli fino a giugno 2026, mentre il secondo è vincolato al Crotone fino a tutta la stagione 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Samb: pausa di riflessione dopo l'accordo con Tourè, si valutano nuove opzioni

