Sam Beukema tra rinnovo con il Bologna e offerte da Napoli e Liverpool

Sam Beukema è al centro di un crocevia cruciale: rinnovare con il Bologna e concentrarsi sulla stagione attuale, oppure aspettare offerte da Napoli o Liverpool che potrebbero spalancargli le porte delle grandi piazze europee? Il difensore riflette sulle sue ambizioni e sui possibili treni da non lasciarsi sfuggire, lasciando aperta la porta a un futuro ricco di opportunità. La decisione finale potrebbe cambiare il suo destino calcistico, e il suo cuore, proprio ora, è diviso tra le due strade.

Rinnovare con il Bologna e rinviare pensieri di mercato e trasferimenti all’anno prossimo o attendere di capire se il treno per una big italiana o europea arriverà già quest’anno? E’ questo il dilemma di Sam Beukema. "Vedremo se arriverà qualcosa di veramente buono – ha detto il difensore a Espn –, perché anche io ho le mie ambizioni personali. Se quel treno arriverà davvero potrei saltarci sopra: se sarà quest’anno o la prossima lo vedremo". Riflessioni in corso e nel corso della chiacchierata, non solo con quel ‘vedremo se sarà la prossima’, fa capire di voler prendere sul serio la proposta di rinnovo del Bologna, pronto a proporgli 1,5-1,8 milioni di ingaggio fino al 2029, portandolo nel range dei giocatori più pagati della rosa insieme a Orsolini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sam Beukema tra rinnovo con il Bologna e offerte da Napoli e Liverpool

In questa notizia si parla di: Beukema Bologna Rinnovo Offerte

Milan-Bologna, MOVIOLA LIVE: chiesto il rosso per Ferguson e proteste su Beukema. Ok il goal di Ndoye - Mercoledì 14 maggio alle 21:00, il match tra Milan e Bologna accende il dibattito sulla moviola, con le proteste per il possibile rosso a Ferguson e il controverso fallo su Beukema.

#Napoli, si studia il doppio colpo in casa #Bologna Sam #Beukema, il primo nome sulla lista per impostazione tattica Dan #Ndoye, che secondo @FabrizioRomano piace a Conte e alla società Nel frattempo, tutto ok il rinnovo di #Meret: biennale da €2 Partecipa alla discussione

Sam Beukema tra rinnovo con il Bologna e offerte da Napoli e Liverpool - Sam Beukema valuta il rinnovo con il Bologna mentre Napoli e Liverpool mostrano interesse. Intanto, l'Inter complica i piani rossoblù. Scrive msn.com

Calciomercato Bologna: Ndoye-Lucumi, ecco il prezzo giusto. Rossoblù d’anticipo su Beukema - Bologna, 6 giugno 2025 – Sale il pressing sui gioielli rossoblù e il Bologna non sta a guardare: prese le prime contromisure. Per Dan Ndoye, esterno rivelazione di questa Serie A, c’è il Napoli. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Mercato made in Bologna: Roma in pressing su Lucumi, mentre Beukema… - Roma forte su Lucumi, sarebbe il secondo obiettivo per la difesa dopo Balerdi. Per Beukema le sirene di mercato sono tante, tra queste quella giallorossa. Il Bologna punta al rinnovo dell'olandese ... Come scrive msn.com

LEÃO BAYERN, HOJLUND, LEONI, DZEKO, BEUKEMA, OSIMHEN, XHAKA LE ULTIME