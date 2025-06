Salvatore è scomparso da giorni | il 34enne soffre di vuoti di memoria

Salvatore Novellino, 34 anni, è scomparso da oltre 48 ore a San Giovanni a Teduccio, Napoli. L’uomo, affetto da vuoti di memoria, si è allontanato venerdì mattina senza lasciar traccia, suscitando preoccupazione tra familiari e vicini. La sua scomparsa desta particolare attenzione a causa della sua condizione, che potrebbe metterlo in situazioni di rischio. Chiunque abbia informazioni è pregato di contattare immediatamente le autorità: la sua sicurezza è una priorità.

È scomparso da oltre 48 ore Salvatore Novellino, 34 anni, residente a San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. L'uomo si è allontanato dalla casa dei genitori nella mattinata di venerdì 6 giugno, intorno alle 8, con l'intenzione di acquistare le sigarette. Da allora, di lui non si.

