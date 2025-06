Salva i fratellini e la nonna da un terribile incendio | la storia dell’eroe dodicenne Ramir Parker

Salva i fratellini e la nonna da un terribile incendio: questa è la straordinaria storia di Ramir Parker, il coraggioso dodicenne che ha messo in salvo la sua famiglia. La notte del 3 giugno, mentre tutto sembrava tranquillo, un crepitio improvviso ha sconvolto la vita di questa giovane eroe. La sua prontezza e il suo cuore hanno fatto la differenza, dimostrando che il vero valore si misura con il coraggio nei momenti più difficili.

Non si aspettava sicuramente tutto il clamore attorno a lui, ma il suo gesto è stato sicuramente importante per la vita dei suoi cari. Martedì 3 giugno – intorno alle 8:51 secondo The Progress-Index, un giornale locale della Virginia – il dodicenne Ramir Parker era a casa con la nonna e i fratelli minori, quando si è reso conto che era divampato un incendio al piano inferiore. Il ragazzo infatti ha sentito subito “uno strano crepitio e tintinnio, che aumentava di volume di secondo in secondo ” e inizialmente ha pensato che fossero i suoi fratelli minori, di appena uno e due anni, appena svegli dal loro pisolino nel soggiorno al piano di sotto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salva i fratellini e la nonna da un terribile incendio: la storia dell’eroe dodicenne Ramir Parker

In questa notizia si parla di: Nonna Incendio Dodicenne Ramir

Incendio Viareggio, salvi nonna e nipoti - per un principio di incendio in un appartamento al secondo piano di un raccoglitore di carta che provocato tanto fumo. Nell'appartamento c'erano due ragazzini e la nonna che per evitare il peggio ... Da ansa.it

Si chiude in casa con la nonna e minaccia incendio, arrestato - (ANSA) - TREVISO, 03 FEB - Un uomo di 39 anni che aveva minacciato di dar fuoco alla propria abitazione, in cui si era asserragliato con l'anziana nonna, è stato bloccato e arrestato dai ... Lo riporta msn.com