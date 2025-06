salumificio conti una storia tutta pratese di passione festa per i 60 di attività

sessant’anni dopo, il Salumificio Conti celebra con orgoglio i suoi 60 anni di passione, tradizione e qualità, diventando un simbolo di Prato e della sua storia gastronomica. Dalla piccola macelleria di allora all’attuale eccellenza artigianale, questa è una storia di dedizione, innovazione e amore per le eccellenze locali. Un traguardo che invita a riscoprire il gusto autentico delle cose fatte con il cuore.

Prato, 7 giugno 2025 – Correva il 1965, il Villaggio a San Giusto a Prato era in piena fase di costituzione e la previsione in zona era quella dell'arrivo di numerose famiglie nel quartiere. Orlando Conti aveva solo 17 anni, ma assieme al fratello Carlo, con l'aiuto concreto dei loro genitori, Rino e Leda, ebbe l'intuizione vincente: aprire una macelleria in un quartiere che necessitava di nuovi servizi. Sessant'anni dopo il Salumificio Conti, con gli storici locali per la vendita al dettaglio in via di San Giusto e il punto per la distribuzione all'ingrosso in via Vesuvio a Tobbiana, rappresenta una vera istituzione in città. 🔗 Leggi su Lanazione.it