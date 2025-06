Salta la linea estiva Sant' Alvise-Lido rabbia dei residenti La gara era andata deserta

Con l’arrivo dell’estate, il cuore di Venezia si anima, ma anche le sue acque mostrano segni di stanchezza. La gara per il servizio estivo a Sant’Elise, Lido e altre zone è stata un flop, mentre i vaporetti Actv, già sotto pressione, faticano a rispondere alle esigenze di turisti e residenti. La carenza di personale e di capilinea ostacola l’efficienza, rivelando una sfida che richiede soluzioni urgenti per garantire un servizio all’altezza di una città così unica.

