Salò colto da malore a bordo piscina | grave bimbo di 2 anni

Una tranquilla giornata al parco delle piscine comunali di Salò si è trasformata in una lotta per la vita di un bimbo di soli due anni, colto da un grave malore. La sua condizione è critica e ora è intubato, mentre i soccorritori cercano di stabilizzare le sue condizioni. Un evento che scuote la comunità e ricorda quanto sia importante la prontezza e l’attenzione in situazioni di emergenza.

Salò (Brescia) – È stato intubato ed è in condizioni critiche il bimbo di due anni che è stato colto da un malore mentre si trovava con la mamma nel parco delle piscine comunali di Salò. È successo nel pomeriggio di sabato 7 giugno poco dopo le 17 nel polo sportivo gestito dalla Società Canottieri Garda. Era una giornata di sole e tante diverse persone, mamme e bimbi, si stavano godendo il clima mite all’interno dell’area. Il bambino di due anni in quel momento non si trovava in acqua, ma a bordo piscin a, quando ha perso i sensi. La madre ha lanciato l’allarme e immediatamente sono stati attivati i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Salò, colto da malore a bordo piscina: grave bimbo di 2 anni

