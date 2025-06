Salma Hayek celebra i 25 anni di Dogma | Non riesco a credere di aver fatto parte di qualcosa di così audace

Salma Hayek celebra con entusiasmo i 25 anni di "Dogma", un film che ha segnato un capitolo importante della sua carriera. La star messicana ricorda con affetto quell'esperienza unica, rivivendo un momento cruciale della sua crescita artistica. In occasione di questa ricorrenza, l'attrice esprime gratitudine per aver fatto parte di un progetto così audace e innovativo. È un omaggio al passato che ci ricorda quanto lasci il segno una pellicola quando viene realizzata con passione e coraggio.

La star messicana ha ricordato sul proprio account social l'anniversario dall'uscita nelle sale del film diretto da Kevin Smith, con Ben Affleck nel cast. Salma Hayek ricorda con grande affetto l'esperienza di lavoro sul set di Dogma, il film di Kevin Smith riproposto al cinema negli Stati Uniti in occasione del venticinquesimo anniversario dall'uscita nelle sale. L'attrice messicana ritiene quel ruolo, giunto nella fase iniziale della sua carriera, come un motivo di grande orgoglio perché ritiene il progetto di Smith particolarmente audace. Salma Hayek ricorda l'esperienza sul set di Dogma Nel film di Kevin Smith, Salma Hayek interpreta Serendipity e in un post pubblicato su Instagram, la star ha ripercorso quei momenti con un messaggio di ricordo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it