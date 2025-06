Salihamidzic Juve la corsa al nuovo ds si stringe a due nomi | ecco cosa filtra sull’ex bianconero Ultimissime

La Juventus accelera alla ricerca del nuovo direttore sportivo, con una corsa a due tra Salihamidzic e Massara. Mentre Comolli e Chiellini sono pronti a fare la loro scelta, l’attenzione si concentra sui dettagli di questa sfida strategica. La decisione finale plasmerà il futuro della società bianconera e il volto della sua rosa. La suspense è alle stelle: chi sarà il prossimo protagonista della dirigenza juventina? Restate con noi per scoprire gli sviluppi più recenti.

Salihamidzic Juve, corsa a due con Massara per il nuovo ds: Comolli e Chiellini stanno per scegliere il dirigente. Cosa filtra. La nuova dirigenza della Juventus è al lavoro per completare l’organigramma con un nuovo direttore sportivo dopo l’addio di Giuntoli. Come riferito da Tuttosport, i due nomi più caldi sono ora quelli di Massara e di Salihamidzic. La scelta sarà nelle mani di Chiellini e del nuovo direttore generale bianconero Comolli. Si stringe quindi a due la corsa al nuovo ds e salgono così le quotazioni di Salihamidzic, ex bianconero con esperienza da direttore sportivo nel Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Salihamidzic Juve, la corsa al nuovo ds si stringe a due nomi: ecco cosa filtra sull’ex bianconero. Ultimissime

