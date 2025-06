salerno servizi di controllo del territorio sul lungomare di salerno

Nel cuore di Salerno, il lungomare si anima non solo di turisti e locali, ma anche di un intenso impegno delle forze dell’ordine. I servizi di controllo del territorio svolti ieri dalla Squadra Volanti della Questura mirano a garantire sicurezza e tranquillità, intervenendo prontamente in situazioni di disagio. Un esempio concreto di questa missione è l’intervento di ieri, che dimostra come la presenza attiva delle forze dell’ordine sia fondamentale per mantenere viva e sicura la nostra città.

Nella giornata di ieri, 6 giugno 2025, il personale della Squadra Volanti della Questura di Salerno, durante i servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni criminali sul lungomare di Salerno, su segnalazione al 112 Nue, è intervenuto prontamente su una spiaggia libera, in quanto un cittadino marocchino L.M., classe 1998, in stato di ubriachezza, stava infastidendo i bagnanti, impugnando una bottiglia di liquore e un cacciavite di lunghe dimensioni minacciando le persone presenti. Lo straniero che annoverava numerosi precedenti penali per furto e resistenza a pubblico ufficiale, è stato accompagnato in ufficio e denunciato per l' inosservanza a un Ordine del Questore di Torino di lasciare il Territorio Nazionale e per il reato di porto ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, in quanto trovato in possesso, all'atto della perquisizione, anche di un piccolo pugnale con lama in acciaio, debitamente sequestrato.