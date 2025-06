Salerno proteste per la chiusura dell’ufficio postale sul lungomare Trieste

La chiusura dell'ufficio postale di via Lungomare Trieste a Salerno, prevista dal 18 giugno, sta scatenando un'ondata di proteste tra residenti e cittadini. Situato nel cuore del centro storico e vicino al Porto, questo sportello rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità. La decisione ha suscitato forti critiche, con il primo a intervenire sui social il giornalista Gabriele Bojano, chiedendo alle istituzioni di unirsi in difesa dei servizi locali.

Chiude dal 18 giugno l'ufficio postale di via lungomare Trieste a Salerno. Si tratta di uno sportello a servizio del centro storico ma anche di tutta la zona Porto. L'annuncio della chiusura ha suscitato un vespaio di critiche e polemiche da parte dei residenti. Il primo a protestare è stato sul suo profilo Facebook il giornalista Gabriele Bojano che ha chiesto anche alle istituzioni locali di fare fronte comune, così come si fa per sollevare le sorti della squadra di calcio con la stessa indignazione e forza visto i disagi che la chiusura dello sportello di via lungomare Trieste causerà soprattutto alla popolazione più anziana, costretta ad andare all'ufficio di via Roma.

In questa notizia si parla di: Salerno Chiusura Ufficio Postale

