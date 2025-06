Salerno chiusure in centro storico per lo sgombero del cantiere ai Giardini della Minerva

Per garantire un rapido e sicuro completamento dei lavori ai Giardini della Minerva, Salerno introduce temporanei divieti di circolazione in centro storico mercoledì 11 giugno, tra le 14 e le 20. Questa misura strategica permette lo sgombero degli automezzi coinvolti nel cantiere, assicurando che il restyling dei prestigiosi giardini possa concludersi senza intoppi. La città invita residenti e visitatori a pianificare con attenzione gli spostamenti, affinché i lavori si svolgano in totale sicurezza e tranquillità.

A lavori ultimati, tocca liberare il cantiere. A Salerno, mercoledì 11 giugno – tra le 14 e le 20 – saranno attivi divieti temporanei per consentire lo sgombero degli automezzi impegnati nel recupero e ampliamento dei Giardini della Minerva.

